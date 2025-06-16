بحصلي مطَمئنًا: مخزون المواد الغذائية يكفي لثلاثة أشهر وسلاسل الإمداد بعيدة من التهديدات

طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائيّة ​هاني بحصلي​، المواطنين اللّبنانيّين، ودعاهم إلى "عدم القلق والإقبال على شراء المواد الغذائيّة، تحوّطًا من المواجهات العسكريّة الحاصلة بين إيران وإسرائيل".

وأكّد في بيان، أنّ "​لبنان​ لديه مخزون كبير من ​المواد الغذائية​ وهو يكفي الاستهلاك المحلّي لنحو ثلاثة أشهر"، مشيرًا إلى أنّ "حتّى الآن الأمور تسير على طبيعتها، فعمليّات الاستيراد تتمّ وفق الجداول المحدَّدة، لذلك فإنّ المخزون لدينا سيحافظ على مستواه المعهود".

وأوضح بحصلي أنّ "معظم عمليّات استيراد لبنان للمواد الغذائيّة تتمّ عبر البحر، وهذا عمليًّا يُبعد خطوط الملاحة البحريّة عن أي تهديدات، ما يوفّر خطوطًا آمنةً لاستيراد المواد الغذائيّة وحتّى كل احتياجاته الاستهلاكيّة"، مبيّنًا أنّ "سلاسل الإمداد آمنة، كونها بعيدة عن التّهديدات النّاتجة عن تبادُل الضّربات، وهذا أمر مهم للبنان، وهو على الأغلب لن يتغَيَّر إلّا في حال حدوث تطوّرات كبيرة لا سيّما توسّع الحرب لتُصبح حربًا إقليميّة".

ولفت إلى "أنّه سيُطلع الرّأي العام اللّبناني على أي تطوّرات جديدة تتعلّق باستيراد المواد الغذائيّة".