جمعية "غرين سيدر ليبانون" اعادت تأهيل المنطقة المحيطة بقلعة بعلبك

توّلت جمعية "غرين سيدر ليبانون" اعادة تأهيل المنطقة المحيطة بقلعة بعلبك التي تأثرت بشدة بالغارات خلال الحرب الاخيرة، وحوّلت موقف السيارات المحاذي لقلعة بعلبك إلى مساحة خضراء تنبض بالحياة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ورئيس بلدية بعلبك أحمد الطفيلي.

واشارت الجمعية في بيان، الى أنها "كانت تنوي زراعة أشجار صنوبر كبيرة في الموقف، لكن المديرية العامة للآثار لم تسمح بذلك بسبب احتمال وجود فسيفساء تحت الارض، لذلك زرعت الجمعية نباتات "إكليل الجبل Rosemary" على مساحة تزيد عن 4000 متر مربع".

وقد قامت جميعة "غرين سيدر ليبانون" بهذه المبادرة إثر إطلاقها قبل ستة أشهر "صندوق تراث بعلبك" برعاية محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر بالتعاون مع المعهد العالي للأعمال ESA، وبمشاركة وزير الإعلام السابق زياد المكاري حيث نظّمت معرضاً فنياً في المعهد في بيروت تضمن رسوماً ولوحات مستوحاة من قلعة بعلبك وخُصصت عائداته لاعادة تأهيل المنطقة المحيطة بقلعة بعلبك التي تأثرت بالحرب.