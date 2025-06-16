مذكرة لكركي حول تنظيم آلية احتساب فواتير جلسات العلاج بالأشعة ومنع تجزئتها

أشارت مديريّة العلاقات العامّة في "​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​"، في بيان، أنّ "بعد تعديل تعرفة العلاج بالأشعّة للأمراض السّرطانيّة، بموجب المذكّرة الإعلاميّة الرّقم 788 تاريخ 15 نيسان 2025، وحرصًا على ضمان العدالة في احتساب التّكاليف، أصدر المدير العام للصّندوق ​محمد كركي​ مذكّرةً إعلاميّةً جديدةً بتاريخ 13/6/2025 حملت الرّقم 792، قضى بموجبها بتنظيم آليّة احتساب فواتير جلسات العلاج بالأشعة (Radiotherapy) ومنع أي محاولة لتجزئة الجلسات أو التلاعب بتواريخها، وإيمانًا منه بضرورة إفادة المضمونين الّذين باشروا بالعلاج بالأشعّة من التّعرفات الجديدة كالتّالي:

- في حال بدأ المريض جلسات العلاج قبل 15/4/2025 واستمر بها بعد هذا التّاريخ، يتم اعتماد تاريخ انتهاء آخر جلسة كمرجع لتحديد التّعرفة، وتُحتسب الفاتورة كاملةً وفق التّعرفة الجديدة الصّادرة في المذكّرة 788، وكأنّ الجلسات متّصلة وغير مجزّأة".

ولفتت إلى أنّ "هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المدير العام للصندوق لتعزيز الشّفافيّة، وتوحيد المعايير في التّعامل مع الملفّات الطبيّة الحسّاسة، مع ضمان حماية أموال الصّندوق واستمراريّة التّغطية للمضمونين الّذين يخضعون لعلاجات طويلة الأمد، وللتّخفيف من الأعباء الماليّة المترتّبة عليهم؛ وإفادتهم من التّعرفات الجديدة المقَرّة من قبل إدارة الصّندوق".