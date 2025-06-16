"طيران الشرق الأوسط": إلغاء الرحلات إلى العراق غدًا وتسيير رحلات إضافية إلى اسطنبول والقاهرة وميلانو

أعلنت شركة "​طيران الشرق الأوسط​"- الخطوط الجوّيّة اللّبنانيّة "تسيير رحلة إضافيّة إلى اسطنبول في 16 حزيران، وإلى كلّ من القاهرة وميلانو في 17 الحالي".

كما أشارت إلى أنّ "نظرًا لاستمرار إغلاق المجال الجوّي العراقي، نعلن إلغاء رحلاتنا إلى العراق (بغداد وإربيل والنجف) ليوم الثّلثاء 17 حزيران 2025، وفق الجدول التالي:

- من بيروت إلى بغداد، رقم الرّحلة: ME320

- من بغداد إلى بيروت، رقم الرّحلة: ME321

- من بيروت إلى بغداد، رقم الرّحلة: ME322

- من بغداد إلى بيروت، رقم الرّحلة: ME323

- من بيروت إلى اربيل، رقم الرّحلة: ME324

- من اربيل إلى بيروت، رقم الرّحلة: ME325

- من بيروت إلى النجف، رقم الرّحلة: ME326

- من النّجف إلى بيروت، رقم الرّحلة: ME327".

وذكرت الشّركة أنّ "لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة مركز الإتصالات (MEA Call Center) على الأرقام التّالية:

- الخط الأرضي: 01629999

- الخطَّين السّاخنَين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافيّة.

- الخطوط الخلويّة: 81477905 / 81477906 / 81477907 / 81477908.

أو عبر البريد الالكتروني [email protected] أو موقع الشركة www.mea.com.lb".