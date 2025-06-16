أبو معشر للنشرة: العنوان الرئيسي في المواجهة بين إسرائيل وإيران هو أن تل أبيب تملك القدرة على السيطرة الجوية

أوضع العميد الطيار المتقاعد أندريه أبو معشر، في حديث لـ"النشرة"، أن العنوان الرئيسي في المواجهة الحالية بين ​إسرائيل​ و​إيران​، هو أن تل أبيب تملك القدرة على ​السيطرة الجوية​، أي أنها تستطيع القيام بكل ما تريد، سواء كان التحليق أو التزود الوقود في الجو، لا سيما أنه لم يظهر أن هناك دفاعات جوية لها فاعلية قادرة على إسقاط الطائرات، ولا أيضاً طائرات نجحت بالقيام في إشتباك جوي، لأنه في الأساس التكنولوجيا في هذا المجال تصب لصالح إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، لفت أبو معشر إلى أن إسرائيل، في الضربة التي قامت بها في تشرين، دمرت جزءاً كبيراً من ​الدفاعات الجوية​ الإيرانية، الرادارات ومنصات الكشف، وبالتالي من الممكن الحديث عن شبه إعماء، لأنه حتى مع وجود الصواريخ من دون الرادارات لا يكون هناك قدرة على توجيه الصواريخ.

ورداً على سؤال حول قدرة الطائرات الإسرائيلية على تنفيذ الضربات على مسافات طويلة، لفت أبو معشر إلى أنه ليس من المعلوم في الوقت الراهن ما إذا كان هناك من دور لحلفاء إسرائيل في هذا الأمر، لكنه أشار إلى أن هناك تقارير تفيد بأنه تم إحداث تعديلات على طائرات F35، كي تستطيع حمل خزانات وقود اضافية خارجية لزيادة المدى العملياتي لاكثر من ١٢٠٠ ميل.

وفي حين أوضح ابو معشر أن لوكهيد مارتن الشركة المصنعة لطائرة F35 لم تصدر أي بيان يؤكد أو ينفي اجراء أي تعديل أساسي على تصميم الطائرة، كون لا يمكن اجراء أي تعديل من دون موافقة الشركة الأم ومشاركتها ومصادقتها، لأن أي حادث ينتج عن ذلك تتحمل هي مسؤولياته، لفت إلى أن مثل هذا التعديل، الذي من الطبيعي أن يزيد من المدى العملياتي للطائرة الا أنه في المقابل يؤثر على حجم الطائرة ووزنها وبصمتها وبالتالي يكون على حساب التخفي، من الممكن أن تكون تل أبيب قد ذهبت إليه، على إعتبار أنها في ظل معركة تمتلك فيها التفوق والسيطرة الجوية، فإنها من الطبيعي لا تحتاج إلى التخفي بل إلى مدى عملياتي أكبر.