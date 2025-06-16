اتحاد النقل الجوي في لبنان انتخب هيئته مكتبه الجديدة

أعلن "اتحاد النقل الجوي في لبنان- UTA"، في بيان، "إجراء انتخابات الاتحاد بإشراف مندوبي وزارة العمل. وقد تمّ انتخاب هيئة المكتب، ووُزّعت المسؤوليّات على الشّكل الآتي: - الرّئيس: علي محسن. - نائب الرّئيس: محمد سعد. - أمين السّر العام: رضوان الموسوي. - أمين الصّندوق: غسان عواد. - أعضاء مستشارين: عباس جعفر- سامي القرداحي".

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