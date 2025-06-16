الأرصاد الجوية: تأثير الكتل الهوائية الحارّة يخف نسبيًا مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "يخف تأثير الكتل الهوائية الحارّة نسبيًا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، ومن المتوقع ان يشتدّ تأثيرها مجدداً اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل".
واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، قليل الغيوم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل كما يتشكل الضباب على مستويات منخفضة حيث تسوء الرؤية أحياناً".
ولفتت الى ان "الطقس غدا الثلاثاء غائم جزئياً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء الرؤية".
واوضحت ان "طقس الأربعاء قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة تنخفض نسبة الرطوبة اعتبارا من المساء".
وذكرت ان "طقس الخميس مشمس اجمالاً مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة بينما تنخفض نسبة الرطوبة".
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