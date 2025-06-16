ناقش رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون والمدير الإقليمي للبنك الدولي جان-كريستوف كاريه، المشاريع التي سبق أن وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي، والتي لا تزال في انتظار إقرارها في مجلس النواب. وقد تم خلال اللقاء التشديد على أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالقطاع المصرفي، نظرًا لأثرها المباشر في تهيئة الظروف الملائمة لموافقة مجلس إدارة البنك الدولي على قرض إعادة الإعمار.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون استقبل وفد البنك الدولي وتشديد على أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالقطاع المصرفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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