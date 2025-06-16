بري دعا اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة الخميس المقبل لدرس 4 اقتراحات قوانين

دعا رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصّحة العامّة والعمل والشّؤون الاجتماعيّة، الدّفاع الوطني والدّاخليّة والبلديّات، تكنولوجيا المعلومات، والإعلام والاتصالات، إلى جلسة مشتركة في تمام السّاعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 19 حزيران 2025، وذلك لدرس جدول الأعمال التّالي:

- اقتراح القانون الرّامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التّقاعد.

- اقتراح القانون الرّامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادّة 37 من القانون رقم 367 الصّادر في الأوّل من آب 1994 (مزاولة مهنة الصّيدلة).

- اقتراح قانون تمكين البلديّات.

- اقتراح القانون الرّامي إلى إنشاء الوكالة الوطنيّة للتحوّل الرّقمي.