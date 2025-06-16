بري دعا اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة الخميس المقبل لدرس 4 اقتراحات قوانين

دعا رئيس مجلس النّواب نبيه بري، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصّحة العامّة والعمل والشّؤون الاجتماعيّة، الدّفاع الوطني والدّاخليّة والبلديّات، تكنولوجيا المعلومات، والإعلام والاتصالات، إلى جلسة مشتركة في تمام السّاعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 19 حزيران 2025، وذلك لدرس جدول الأعمال التّالي:
- اقتراح القانون الرّامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التّقاعد.
- اقتراح القانون الرّامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادّة 37 من القانون رقم 367 الصّادر في الأوّل من آب 1994 (مزاولة مهنة الصّيدلة).
- اقتراح قانون تمكين البلديّات.
- اقتراح القانون الرّامي إلى إنشاء الوكالة الوطنيّة للتحوّل الرّقمي.
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