شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: لا تجعلوا الانتقادات أداة انتخابية.. نحن بحاجة للالتفاف حول القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، إن مصر تمر بمرحلة بالغة الدقة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، وهو ما يتطلب من الجميع التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية، وعدم استغلال الانتقادات الموجهة للحكومة كسلاح في أي سياقات انتخابية قادمة، في إشارة إلي الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأضاف المرشدي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، اليوم الإثنين "نحن كمواطنين قبل أن نكون نوابا، جزء من هذا المجتمع، نعيش أفراحه كما نتحمل أعباءه، وما تمر به المنطقة من أحداث يجعل مصر في مرمى الخطر، وهو ما يستدعي أن نكون جميعا على قلب رجل واحد خلف قائد واحد".

وتابع المرشدي، قائلا: "أدعو الزملاء إلى عدم استثمار الانتقادات في أغراض انتخابية، بل علينا أن نؤكد إننا أبناء مصر يداً واحدة، والله يعين الحكومة في تحمل الأعباء الإضافية التي قد تطرأ نتيجة التطورات المتسارعة إقليميا ودوليا، خاصة وأن كل أرقام الموازنة قابلة للتغير في ظل هذه الظروف".

واختتم النائب كلمته بالقول: "أحي الحكومة على جهودها، وأتمنى من الله أن يعينها على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، أما بخصوص الملاحظات، فأكتفي بما ذكره زميلي النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، التي تشهد استكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.