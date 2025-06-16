شكرا لقرائتكم خبر عن الأغلبية البرلمانية: الضغوط على الشعب المصري لا تلد إلا أسودًا تدافع عن عرينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن (الأغلبية)، برسالة إلى العالم نيابة عن الشعب المصري، قائلًا:"أسجل رسالة من مجلس النواب المصري ليسمعها العالم، مفادها أن شعب مصر الذي يؤمن بالسلام ويسعى جاهدًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هو نفسه الذي يزداد صلابةً في مواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية، ويساند الشعب الفلسطيني في كافة حقوقه، ولا يقبل المساس بسيادته."

وأضاف قائلًا: "الشعب المصري، وهو يتسلح اليوم بالبناء والتنمية، يتسلح أيضًا بسلاح الوعي وإيمانه بالله، ويثق في قيادته السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي."

وتابع: "أقول لسيادته: كما نثق في قيادتك الوطنية المخلصة، ثق – يا سيادة الرئيس – أن الشعب المصري يصطف خلفك في مواجهة التحديات. لقد أكد التاريخ للعالم أن الضغوط على الشعب المصري لا تلد إلا أسودًا تدافع عن عرين هذا الشعب في كافة المجالات."

كما تطرق القصبي إلى الحديث عن موازنة الدولة للعام المالي 2025/2026، مشيدًا باستجابة الحكومة لمطالب النواب، خاصةً فيما يتعلق باعتماد إضافي للعلاج على نفقة الدولة بقيمة 5 مليارات جنيه، ومخصصات للمستشفيات بقيمة 3 مليارات جنيه، ودعم للمعاهد والمستشفيات الأزهرية بقيمة مليار ومئتي مليون جنيه، وتخصيص 600 مليون جنيه لمحافظات القاهرة والغربية والدقهلية.

وأثنى القصبي على جهود الحكومة في تعظيم موارد الموازنة ورفع كفاءة أدائها، مطالبًا بـ: حوكمة نظام الدعم لرغيف الخبز والسلع التموينية والطاقة والكهرباء، وتطوير آليات كشف سرقة التيار الكهربائي، ومنح حوافز للمواطنين لإنشاء وحدات تعمل بالطاقة الشمسية، ومواجهة الزيادة السكانية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإصلاح منظومة الجمارك ودعم الصناعة المحلية، وإدراج اعتماد مالي لإنشاء مستشفى جامعي في محافظة الوادي الجديد،

وفي الختام، وافق القصبي على الموازنة العامة، داعيًا النواب إلى التصويت لصالحها.