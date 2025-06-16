شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد يطالب الحكومة بوضع جدول زمني لإنهاء الأزمة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مصر منذ عام 2014 كانت تواجه 3 أزمات، الأزمة الأولى كانت الإرهاب واستطاعت الدولة القضاء عليه وعودة الأمن والأمان ، والأزمة الثانية وهي البنية التحتية والدولة استطاعت تحقيق طفرة كبيرة فى مجال البنية التحتية وشاهدنا جميعا إنجازات الدولة فيها، الأزمة الثالثة وهي الأزمة الإقتصادية والتى نتجت عن جائحة كورونا والحروب التي يمر بها العالم .

ووجه النائب علاء عابد، سؤال للحكومة قائلا: متى ستنتهي الأزمة الاقتصادية مطالبا بوضع جدول زمني لإنهاء الأزمة الإقتصادية، وأن يشعر المواطن بالتحسن في الاقتصاد خلال الفترة القادمة، ويشعر بالتحسن فى حياته اليومية .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 25/26.