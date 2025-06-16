شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زراعة النواب: استقرار البلاد وتوافر السلع فى تلك الفترة يدعونا لتوجيه الشكر للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه فى ظل التحديات الحالية التى تواجه البلاد وما تشهده المنطقة من أحداث مشتعلة، يكون من الواجب علينا توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على استقرار الدولة وحصول المواطنين على كل شئ يريدونه من مختلف السلع، فى ظل المشكلات العديدة التى تواجه المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026، بحضور وزيري المالية والتخطيط.

وأضاف الحصرى: "أيضا فى ظل الحديث عن الموازنة، أريد أن أشكر الحكومة وبشكل خاص وزارة المالية على موقف الداعم لفلاحى مصر من مزاعى القطن الذين زرعوا محصول القطن فى العام الماضى بناء على رؤية الحكومة والسعر المعلن من الحكومة فى وقتها، إلا أن مع انخفاض الأسعار المالية للقطن، لم تتراجع الحكومة عن تلك الأسعار المعلنة من قبل رغم انخفاضها بقيمة 2000 جنيه للقنطار الواحد".

وتابع الحصرى: بالفعل بعد تعثر وزرة قطاع الأعمال عن السداد، تدخلت وزارة المالية وتم تدبير 6 مليار جنيه لسداد مستحقات المزارعين، بعد التنسيق بين كل من وزير الزراعة ووزير الشئون النيابية ولجنة الزراعة بالمجلس، وبالفعل حصل المزارعين على مستحقاتهم، ولم يعد هناك أى مستحقات سوى مبلغ 303 مليون، داعيا وزير المالية لسرعة صرفهم حتى يتم إغلاق ذلك الملف كاملا.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة لعامة للدولة للعام المالى الجديد، يأتى فى ظل تحديات كبيرة بالمنطقة والعالم وما يشهده من نقص فى السلع وزيادة فى أسعار الطاقة وحالة من عدم الاستقرار.

وتابع: الدولة قامت بعدة تدابير لاحتواء ومواجهة هذه التحديات، مستشهدا بما تم أعلنه وزير التموين حول توافر مخزون سلعى جيد يكفى لفترات طويلة.



