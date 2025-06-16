شكرا لقرائتكم خبر عن مسلمانى يكرم الكاتب الصحفى وائل السمرى خلال افتتاح استوديو نجيب محفوظ بماسبيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الكاتب الصحفى أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، ابنة الأديب الكبير نجيب محفوظ هدى أو أم كلثوم كما كان يناديها كاتبنا الكبير، كما كرم " المسلمانى" الكاتب الصحفى وائل السمرى عن تحقيقه المنشور سابقا على صفحات موقع وجريدة الخليج 365، حيث قدم وثيقة تاريخية تكشف صاحب الفضل فى حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل وهو عطية عامر، والتى ظلت حبيسة مدة 39 عامًا.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الهيئة الوطنية للاعلام استديو نجيب محفوظ بماسبيرو وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسيدة هدى نجيب محفوظ ابنة الكاتب الكبير، وعدد من الشخصيات الإعلامية.

ويقع الاستوديو في الطابق السابع والعشرين بمبني الإذاعة والتلفزيون " ماسبيرو " حيث يطل الاستوديو علي نيل القاهرة وتمتد رؤية النيل من قبل كوبري روض الفرج إلي ما بعد حي المنيل، حيث يشاهد ضيوف الاستديو عراقة مصر في أهراماتها الثلاثة الأيقونة الحضارية الأولى علي امتداد التاريخ.

ويعمل المسلماني منذ توليه الهيئة عودة ماسبيرو للعمل مرة أخري بشكل كبير، من خلال عمليات التطوير التي يقوم بها وتولي قيادات جديدة قادرة على احداث تغييرات كبيرة تكون لديها افكار جديدة لجذب المواطنين في محاولة منهم لاعادة الحياة لماسبيرو.