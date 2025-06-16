شكرا لقرائتكم خبر عن جبالي منتقدا غياب وزيري المالية والتخطيط خلال مناقشة الموازنة: لا حُجة مقبولة والان مع تفاصيل الخبر

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقاداً حاداً لغياب وزيري المالية أحمد كجوك، والتخطيط الدكتورة رانيا المشاط، عن الجلسة العامة المُخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2025/2026.

وأكد حنفي جبالي، على ضرورة احترام توقيتات الجلسات والحرص على الحضور الكامل من الوزراء المعنيين، معرباً عن أسفه الشديد لغياب وزيري المالية والتخطيط عن بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، والمخصصة لمناقشة موازنة وخطة مصر للعام الجديد.

ووجه جبالي، حديثه إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، قائلاً: يؤسفني ما حدث، ولا أجد حجة مقبولة لذلك، فالمفترض أن يكون الحضور قبل بدء الجلسة، لا أثناءها ولا بعدها".

وأكد رئيس المجلس أن الحضور المتأخر لأي من الوزراء المعنيين يُعدّ أمراً غير ملائم ولا يتماشى مع أهمية الجلسة، لافتاً إلي أنه سبق ووجه تنبيها مماثلا.

وتابع رئيس النواب حديثه: "أود أن أُبلغكم أنني منعت انتقادات جارحة كانت ستوجه من عدد من النواب، وأرجو نقل هذه الرسالة بوضوح إلى رئيس مجلس الوزراء، فلا يُقبل أي عذر في هذا الشأن".