شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب يوافق على مشروع الموازنة ويثمن جهود خفض الدين العام والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بجهود الحكومة في العمل على خفض الدين العام، بالإضافة إلى جهودها في ملف الصحة، مشيرا إلى بعض الإيجابيات في مشروع الموازنة العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2025/2026، بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.

وشدد محسب على ضرورة توحيد مواعيد الموازنة العامة وموازنة القطاع الخاص، متسائلا: كيف يكون هناك موازةه في 1 ديسمبر للقطاع الخاص وهناك موازنة في 1/7 للقطاع الحكومي، وعندما سالت الوزير في حينها أكد أن هناك أمور موسمية، مشددا على ضرورة تعديل الموازنة لتكون موحدة.

وانتقد محسب عدد من المعوقات التي قد تعوق التنمية الاقتصادية، ومنها كثرة الإجازات والتي وصلت إلى 121 يوم إجازات خلال العام، ووصلت إلى أكثر من ذلك وبلغت حوالي 41 % إجازات طوال السنة، فكيف تكون هناك تنمية اقتصادية.

وأعلن أيمن محسب موافقته باسمه واسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على مشروع الموازنة العامة للدولة وتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026.