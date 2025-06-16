شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المسلماني يفتتح استديو نجيب محفوظ بحضور ابنة الأديب العالمى والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الكاتب أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام استديو ''نجيب محفوظ" ظهر اليوم، داخل مبنى ماسبيرو.، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسيدة هدى نجيب محفوظ ابنة الكاتب الكبير، وعدد من الشخصيات الإعلامية.

وتفقد رئيس الهئية الوطنية للاعلام الاستوديو وضيوفه حيث المشهد البديع لمصر ونيلها المرئي من خلال الاستوديو، ويقع الاستوديو في الطابق السابع والعشرين بمبني الإذاعة والتلفزيون " ماسبيرو "، حيث يطل الاستوديو علي نيل القاهرة وتمتد رؤية النيل من قبل كوبري روض الفرج إلي ما بعد حي المنيل، حيث يشاهد ضيوف الاستديو عراقة مصر في أهراماتها الثلاثة الأيقونة الحضارية الأولى علي امتداد التاريخ.

واستقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام السيدة هدي نجيب محفوظ (أم كلثوم) كريمة الأديب العالمي، وذلك قبيل المشاركة في افتتاح استديو نجيب محفوظ بالطابق السابع والعشرين بمبني الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو .