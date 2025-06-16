برلمانيون: نقف خلف القيادة السياسية ونرفض المساس بأمن مصر القومي

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قال النائب سليمان وهدان إننا نناقش الموازنة العامة للدولة في ظل توتر إقليمي جديد وتحديات اقتصادية، والمواطن لا يحتاج منا أن نضع أرقام في الموازنة، بل يحتاج أن نبعث رسالة طمأنينة من البرلمان إلى الشعب المصرى أن الجميع يتكاتف ويقف يدا واحدة، القوات المسلحة والشرطة والمواطنين والأزهر والكنيسة، نعمل للتنمية والسلام ودعم استقرار الوطن ونتكاتف وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رجل صمد أمام كافة التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2025/2026.

وتابع "وهدان: "الأرقام والتنمية الاقتصادية مهمة، لكن وحدة الوطن ووقوفنا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية شرف".

بدورها، قالت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: نؤكد أننا لن نسمح أبدا بالتعدى على الأمن القومي المصري فهو خط أحمر، ونؤكد على دعمنا للقضية الفلسطينية، وأن دعمنا للقضية الفلسطينية شىء وأمننا القومي المصرى شىء آخر، وكل الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية.

وعن تقرير مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قالت: التقرير شافي ووافى ويتضمن توصيات يجب أن تأخذ بها الحكومة، وحيث إننا في ظرف استثنائي تأثرت الحكومة بالأزمات ومن الواضح أنها لم تأخذ بتوصيات لجنة الخطة والموازنة في الحسابات الختامية السابقة وهناك توصيات في الموازنات السابقة وموازنات الهيئات الاقتصادية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لابد من الأخذ بها، ومنها إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لخفض الدين العام.

وطالبت بالعمل على تطبيق الحد الأدني للأجور في الوزارات، وفي القطاع الخاص، وتعيين العاملين بالعقود المؤقتة، والتيسير الرقمي وتطوير ميكنة الضرائب العقارية والتحول الرقمي، واختتمت قائلة: أوافق باسم حزب المؤتمر على التقرير.