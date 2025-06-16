شكرا لقرائتكم خبر عن باحث فى الشؤون الدولية: الإخوان يعانون الإفلاس السياسى الكامل والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد ربيع الديهي، الباحث في الشؤون الدولية، أن جماعة الإخوان الإرهابية باتت تلجأ بشكل متزايد إلى إطلاق حملات دعائية كاذبة وشائعات ممنهجة بعد أن وصلت إلى مرحلة الإفلاس السياسي الكامل، مشيرًا إلى أن الجماعة فقدت أي قدرة على التأثير الحقيقي داخل الشارع المصري، وتحولت إلى كيان يعيش على الأكاذيب والتزييف.

وأوضح الديهي أن الجماعة تُدار الآن من خارج الحدود عبر شبكات مشبوهة تتلقى دعمًا ماليًا من دول ومؤسسات معروفة بعدائها للدولة المصرية، لافتًا إلى أن ما تبثه من مواد إعلامية يهدف فقط إلى التشويش على النجاحات الداخلية ومحاولة النَيل من الروح المعنوية للمواطنين.

وأضاف أن ما يثير السخرية هو أن معظم الأكاذيب التي تروجها الجماعة يتم كشف زيفها سريعًا، نظرًا للتقدم الكبير في وعي المجتمع المصري، وتوافر منصات إعلامية قوية قادرة على تفنيد كل الادعاءات المضللة، إلى جانب التفاعل السريع من مؤسسات الدولة في الرد بالحقيقة.

وأكد أن وعي المواطن هو الحائط الأقوى في مواجهة هذه التنظيمات المأجورة.