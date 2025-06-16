شكرا لقرائتكم خبر عن جبالى: تقرير لجنة الخطة يؤكد تحقق النسب الدستورية للصحة والتعليم فى الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها حديثه للنواب في الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن وزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية سيتحدثان في جلسة المجلس غدا الثلاثاء ويعقبان على ملاحظات النواب، ومنها الحديث عن استيفاء النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي في الموازنة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2025/2026.

وقال رئيس المجلس: أذكر الأعضاء بما ورد في تقرير لجنة الخطة الموازنة، وهذا ليس رأيي، ولكني أذكر بما جاء في التقرير عن تحقق النسب الدستورية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي، فأرجو عدم تكرار ذلك وسنستمع للوزراء غدا وتعقيبات تفصيلية.