شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد والان مع تفاصيل الخبر

ترأس، نقيب المحامين، عبدالحليم علام، اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابات، طنطا والمحلة وكفر الشيخ، وذلك بمقر نادي محاميّ طنطا.

وفي مستهل كلمته، عبّر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد يُعد لحظة فارقة في حياتهم، وتظل عالقة في الذاكرة مدى الحياة.

وأوضح نقيب المحامين، أن هذه الجلسة استثنائية، إذ لم يحدث في تاريخ النقابة أن ينتقل النقيب العام إلى أي محافظة لأداء قسم المحاماة، حيث جرت العادة على أن تُعقد جميع الجلسات في النقابة العامة بالقاهرة، إلا أن هذا الإجراء جاء حرصًا على تخفيف مشقة السفر عن شباب المحامين.



وشدد سيادته، على أن شباب المحامين هم مستقبل نقابة المحامين، فيجب أن يهتم كل محام بتطوير نفسه، والعمل على الارتقاء بمهنة المحاماة.

وتابع: «نسعى لفتح آفاق جديدة مع الزملاء الجدد للتحاور معهم، فنحن تعرضنا الفترة الماضية للعديد من الأزمات في ظل ظروف اقتصادية طاحنة، وفي ظل ما يُحاك من مؤامرات كلنا نعلمها على المنطقة وعلى بلادنا، والركود الاقتصادي بطبيعته يؤثر على مهنة المحاماة كما أننا نواجه تحديات كبيرة».

ولفت إلى أن زيادة الرسوم القضائية خطر على السلم والأمن القومي للبلاد فهي تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي، مشددًا على ضرورة حل الأزمة وعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي.

وعن موعد انعقاد الجمعية العمومية، أكد النقيب أن انعقادها في 21 يونيو الجاري، مؤكدًا أن النقابة جزء من الدولة، ولن تكون سببًا في هدمها، لكنها تطالب بحق مشروع، ومن العار أن يكون المعنيون بتطبيق القانون هم أول من يخالفه.

وأكد أن نقابة المحامين، قامت بدور كبير وتاريخي خلال مناقشات مشروع القانون في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مشاركته في الجلسة العامة للمجلس، واستماع النواب لرؤيته وطلباته، تُعد سابقة ستظل راسخة في تاريخ النقابة.



حضر جلسة حلف اليمين، محسن لطفي، أمين الصندوق المساعد، وكل من حسام سعيد ومحمود تفاحة، أعضاء مجلس النقابة العامة، إلى جانب نقباء شرق وغرب طنطا، ونقيب كفر الشيخ، وأعضاء مجالسهم الفرعية.

جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد