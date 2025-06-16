شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: اتفاق مؤسسى مع "المركزي للمحاسبات".. ومتابعة شهرية لحدى الأجور والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة أنهت بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات إعداد تقرير موحد ومتكامل، تنفيذًا لتوجيهات مجلس النواب، بشأن متابعة الأداء المالي، وتم اعتماد التقرير بشكل رسمي ووقع عليه الطرفان، لافتا إلى أنه تم إرساله إلى المجلس النيابي منذ عدة أيام متضمنا العديد من التوضيحات والنتائج التي تم التوصل إليها بصورة مشتركة.

وأوضح الوزير أن الوزارة اتفقت مع الجهاز على وضع آلية مؤسسية دورية لمتابعة الملفات المشتركة، لضمان الاستمرارية والكفاءة في معالجة الملاحظات وتعزيز الحوكمة.

وحول ملف الأجور، شدد وزير المالية أحمد كجوك على أن الأمر لا يتعلق فقط بزيادات مباشرة في الأجور، بل بإرساء منظومة شاملة لرصد بيانات الموظفين في مختلف الجهات، سواء في ما يخص الحد الأدنى أو الأقصى للأجور، بهدف ضمان الشفافية ، مضيفًا: " عملنا على منظومة دقيقة تمكنا من معرفة من يتقاضى ماذا، وكيف تتم المعالجة الضريبية، وقطعنا شوطًا كبيرًا في هذا الاتجاه".

وأشار إلى أن نسبة التنفيذ في الهيئات الاقتصادية بلغت 85%، وجار استكمال باقي الجهات الحكومية، بحيث تكون المنظومة متكاملة بالكامل العام القادم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، التي تشهد استكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026