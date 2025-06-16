شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دفاع النواب" يوافق على الموازنة ويثمن زيادة مخصصات الأنشطة الصناعية وتحسين الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025 - 2026، وقال: يتزامن توقيت مناقشة الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية مع أحداث وظروف استثنائية وتداعيات الوضع المضطرب في المنطقة وتأثير حرب إيران وإسرائيل وانخفاض عائد قناة السويس، وكل ما ستبب فيه ذلك من تحديات تواجه الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2025/2026.

وتابع رئيس لجنة الدفاع: أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية للتمويل لمعالجة الفجوة التمويلية لسبعة قطاعات رئيسية، والدولة المصرية مستمرة في التنمية على الرغم من التحديات التي تحيط بها، لتحقيق التنمية المستدامة بأهدافها الرئيسية، وهناك الكثير من الإيجابيات وزيادة المخصصات المالية لصالح الأنشطة الصناعية والزراعية والصحية والصرف الصحي والمياه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.