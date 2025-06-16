بعد تداول مشاهد لصواريخ في السماء.. بيان عاجل من الجيش الكويتي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الاثنين، أن الصواريخ الباليستية تعبر في نطاقات جوية مرتفعة جدا ولا تشكل أي تهديد لدولة الكويت.

وأوضحت الأركان في بيان لها، بشأن ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن رؤية صواريخ عبرت فوق البلاد أن هذه “الصواريخ الباليستية كانت في نطاقات جوية مرتفعة جدا وخارج المجال الجوي لدولة الكويت ولا تشكل أي تهديد على الأراضي الكويتية”.

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