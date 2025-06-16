إلغاء جميع رحلات الطيران الإسرائيلية حتى 30 يونيو بسبب التصعيد العسكري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية، إلغاء جميع الرحلات الداخلية والدولية حتى 30 يونيو.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، إن أكثر من 200 ألف إسرائيلي عالقون في الخارج بسبب توقف مطار بن جوريون، حسبما نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، منذ قليل.

وبالأمس، قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إن مطار بن جوريون سيبقى مغلقا لليوم الثالث. وقال إعلام إسرائيلي إن هناك دوي انفجارات في محيط مطار بن جوريون ومناطق شرق تل أبيب.

ويتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي الإيراني، والهجمات المتبادلة بين الطرفين منذ فجر يوم الجمعة الماضي، حيث شنت إسرائيل ضربات عسكرية على منشآت ومناطق إيرانية، ما أسفر عن اغتيال العشرات، من بينهم قيادات أمنية وعسكرية وعلماء نوويين تم استهداف منازلهم، وردت إيران بقصف مناطق حيوية في دولة الاحتلال.

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