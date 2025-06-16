أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر في الإسعاف الإسرائيلي، أن عدد الإصابات الناتجة عن سقوط صواريخ إيرانية على مناطق شمال إسرائيل ووسطها ارتفع إلى 67 إصابة.
ويأتي ذلك في ظل استمرار عمليات الإنقاذ والإخلاء في عدة مواقع متضررة.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 عن الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع عدد الإصابات جراء سقوط صواريخ إيرانية شمال إسرائيل ووسطها إلى 67 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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