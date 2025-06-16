القناة 12 عن الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع عدد الإصابات جراء سقوط صواريخ إيرانية شمال إسرائيل ووسطها إلى 67

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر في الإسعاف الإسرائيلي، أن عدد ال​إصابات​ الناتجة عن سقوط صواريخ إيرانية على مناطق شمال إسرائيل ووسطها ارتفع إلى 67 إصابة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار عمليات الإنقاذ والإخلاء في عدة مواقع متضررة.