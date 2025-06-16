افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ​مسيرة​ عبرت كل أنحاء البلاد من الشرق إلى الغرب ووصلت إلى منطقتي قيسارية والخضيرة شرقا. كما أعلن الجيش الاسرائيلي في وقت سابق عن "تفعيل الإنذارات عقب رصد هدف جوي مشبوه".

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