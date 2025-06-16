الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع عدد القتلى الى 5 والملاجئ قد لا تصمد في وجه الصواريخ

اعلن الإسعاف الإسرائيلي "ارتفاع عدد القتلى جراء سقوط صواريخ إيرانية على إسرائيل إلى 5"، مشيرا الى ان "الملاجئ قد لا تصمد في وجه الصواريخ".
واشارت القناة 12 الإسرائيلية، الى ان "القتيل الخامس عثر عليه تحت الأنقاض في منطقة بتاح تيكفا شمال شرق تل أبيب".
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