أفادت هيئة البث الإسرائيلية بانهيار مبنى في منطقة تل أبيب بعد تعرضه لإصابة مباشرة بصاروخ إيراني، في إطار الهجوم الذي استهدف مناطق عدة داخل إسرائيل.
وفي السياق نفسه، ذكرت الهيئة أن ثلاثة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين في أحد المواقع بمدينة حيفا، مشيرة إلى أن حياتهم في خطر في ظل استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الاسرائيلية: انهيار مبنى في تل أبيب ومخاوف على حياة مفقودين في حيفا جراء القصف الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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