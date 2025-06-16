هيئة البث الاسرائيلية: انهيار مبنى في تل أبيب ومخاوف على حياة مفقودين في حيفا جراء القصف الإيراني

أفادت هيئة البث ال​إسرائيل​ية بانهيار مبنى في منطقة تل أبيب بعد تعرضه لإصابة مباشرة بصاروخ إيراني، في إطار الهجوم الذي استهدف مناطق عدة داخل إسرائيل.

وفي السياق نفسه، ذكرت الهيئة أن ثلاثة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين في أحد المواقع بمدينة حيفا، مشيرة إلى أن حياتهم في خطر في ظل استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض.