الرئيس الإيراني: لا نسعى لامتلاك السلاح النووي بناء على سياسات المرشد وهذا اعتقاد راسخ لدينا

اشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الى اننا "لسنا معتدين ونحتاج للوحدة الداخلية أكثر من أي وقت مضى للوقوف بوجه الاعتداء الصهيوني"، مؤكدا ان "لن يتمكن الكيان الصهيوني من هزيمتنا بالقتل والاغتيال وقواتنا ستقف في وجه هؤلاء الجبناء".

واكد "اننا لا نسعى لامتلاك السلاح النووي بناء على سياسات المرشد وهذا اعتقاد راسخ لدينا"، لافتا الى اننا "لم نكن نحن من ترك المفاوضات وما نطالب به هو حقنا القانوني".

واضاف بزشكيان انه "لا يحق لأحد أن يسلبنا حق الانتفاع بالطاقة النووية والأبحاث التي تصب في مصلحة شعبنا"، مشددا على ان "الولايات المتحدة تمارس البلطجة وتخالف القوانين الدولية بالسماح لإسرائيل بالاعتداء علينا".

وشدد على اننا "صامدون بكل قوة ولا نخشى شيئا، ونطلب من شعبنا الصبر على الأزمات التي فرضها الكيان المتوحش"، مشيرا الى اننا "لا نسعى للتسلط وإسرائيل هي من تسعى لضرب المسلمين واحدا تلو الآخر وفرض إملاءاتها عليهم".