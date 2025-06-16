القناة 14 عن المتحدثة باسم الشرطة: الدمار كبير ونواصل محاولات الإنقاذ والتأكد من عدم وجود محاصرين تحت الأنقاض

اشارت القناة 14 عن المتحدثة باسم الشرطة، الى أن "الدمار كبير ونواصل محاولات الإنقاذ والتأكد من عدم وجود محاصرين تحت الأنقاض". وأكدت أن "الأوضاع صعبة للغاية في الموقع المستهدف بالصواريخ الإيرانية وسط إسرائيل".

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