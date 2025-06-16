إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس مجلس الأمن القومي: العملية الجارية لن تنهي التهديد وإيران تمتلك آلاف الصواريخ

اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن رئيس مجلس الأمن القومي، الى ان "العملية الجارية لن تنهي التهديد و​إيران​ تمتلك آلاف الصواريخ".

ولفت الى اننا "لم نضع إسقاط النظام في طهران هدفا لكننا نتمنى أن يكون ذلك تحصيل حاصل".