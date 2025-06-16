اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن رئيس مجلس الأمن القومي، الى ان "العملية الجارية لن تنهي التهديد وإيران تمتلك آلاف الصواريخ".
ولفت الى اننا "لم نضع إسقاط النظام في طهران هدفا لكننا نتمنى أن يكون ذلك تحصيل حاصل".
كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس مجلس الأمن القومي: العملية الجارية لن تنهي التهديد وإيران تمتلك آلاف الصواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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