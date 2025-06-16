الجيش الإسرائيلي: هجماتنا أمس في إيران استهدفت 20 مقرا وتمكنا من تصفية قائد قوة القدس

اعلن الجيش الإسرائيلي، أن "سلاح الجو اعترض مسيرتين اليوم الأولى اخترقت المجال الجوي من الشرق والثانية جنوب الجولان"، مشيرا الى اننا "تمكنا من إحباط الكثير من الهجمات الإيرانية".

ولفت الى "قتل عدد من مواطنينا في الهجمات الإيرانية أمس وجرح العشرات"، مؤكدا أن "لدينا سيطرة جوية على سماء إيران".

وكشف ان "هجماتنا أمس في إيران استهدفت 20 مقرا"، مضيفا اننا "تمكنا خلال هجماتنا أمس على إيران من تصفية قائد قوة القدس".

وذكر ان "50 من طائراتنا شاركت في هجمات الأمس على إيران".