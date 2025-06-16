اعلنت القناة 12 الإسرائيلية "إسقاط المسيرة التي اخترقت الأجواء من الشرق ووصلت إلى السهل الساحلي".

وكانت قد افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن ان "مسيرة​ عبرت كل أنحاء البلاد من الشرق إلى الغرب ووصلت إلى منطقتي قيسارية والخضيرة شرقا".

كما أعلن الجيش الاسرائيلي في وقت سابق عن "تفعيل الإنذارات عقب رصد هدف جوي مشبوه".