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القناة 12 الإسرائيلية: إسقاط المسيرة التي اخترقت الأجواء من الشرق ووصلت إلى السهل الساحلي

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القناة 12 الإسرائيلية: إسقاط المسيرة التي اخترقت الأجواء من الشرق ووصلت إلى السهل الساحلي

اعلنت القناة 12 الإسرائيلية "إسقاط المسيرة التي اخترقت الأجواء من الشرق ووصلت إلى السهل الساحلي".

وكانت قد افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن ان "مسيرة​ عبرت كل أنحاء البلاد من الشرق إلى الغرب ووصلت إلى منطقتي قيسارية والخضيرة شرقا".

كما أعلن الجيش الاسرائيلي في وقت سابق عن "تفعيل الإنذارات عقب رصد هدف جوي مشبوه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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