كاتس: سكان طهران سيدفعون الثمن قريبا وهجوم ايران على مواقع مدنية إسرائيلية يهدف لردع الجيش الإسرائيلي

هدد وزير الدفاع ال​إسرائيل​ي يسرائيل كاتس سكان طهران بدفع الثمن قريبًا، وذلك في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مواقع إسرائيلية. وأكد كاتس أن "هجوم ايران على مواقع مدنية إسرائيلية يهدف لردع الجيش الإسرائيلي عن مواصلة الهجوم الذي يسقط قدراته"، مضيفا :"الديكتاتور المتغطرس في طهران تحول إلى قاتل جبان يطلق نيرانا متعمدة نحو الجبهة الداخلية المدنية".

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