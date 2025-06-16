سفير أميركا لدى إسرائيل: أضرار طفيفة نتيجة سقوط صاروخ إيراني قرب السفارة بتل أبيب ولا إصابات بين موظفينا

اشار سفير أميركا لدى إسرائيل مايك هاكابي، الى "أضرار طفيفة نتيجة سقوط صاروخ إيراني قرب السفارة بتل أبيب ولا إصابات بين موظفينا"، لافتا الى ان "ستظل السفارة والقنصلية في إسرائيل مغلقتين اليوم مع استمرار سريان الإجراء الاحترازي".

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