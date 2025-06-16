الجبهة الداخلية الإسرائيلية: انطلاق صفارات الإنذار في الأغوار بعد رصد طائرة مسيّرة

أفادت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، بـ"انطلاق صفارات الإنذار في الأغوار، بعد رصد طائرة مسيّرة".
وكانت قد دوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل منذ بعض الوقت، بعد إطلاق صاروخ من اليمن.
وزعم الجيش الإسرائيلي بعدها أنّه اعترض الصّاروخ قبل وصوله إلى أراضي إسرائيل.
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