حسن هاني زاده للنشرة: العودة للمفاوضات الآن شبه مستحيلة والميدان هو من سيحدد ملامح المنطقة

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الإيراني ​حسن هاني زاده​، في حديث لـ"النشرة"، أن العودة إلى طاولة المفاوضات اليوم شبه مستحيلة، لأن الولايات المتحدة هي من أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لشن العدوان على إيران، لافتاً إلى أن المفاوضات في الأصل كانت من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خدعة لتضليل الرأي العام العالمي، مشيراً إلى أنه كان هناك خطة لجر طهران إلى المفاوضات بشروط، من ضمنها منعها من إستخدام ​الطاقة الذرية​ وتخصيب اليورانيوم.

ورداً على سؤال، أوضح زاده أن طهران ذهبت إلى المفاوضات من أجل كشف حقيقة النوايا الأميركية، بالرغم من أن كل المعيطات كانت تشير إلى أن هناك شيئاً ما يطبخ في المطبخ الأميركي الإسرائيلي، لافتاً إلى أن الهجوم كان متوقعاً لكن ليس في هذا الظروف، أي خلال جولات التفاوض.

على صعيد متصل، رأى أن المدى الذي من الممكن أن تذهب إليه المواجهات يتوقف على الجانبين الإيراني والإسرائيلي، معتبراً أن تل أبيب بدأتت تترنح أمام الضربات الصاروخية الإيرانية، التي ستكون أكبر في الأيام المقبلة، لذلك بدأت التسريبات عن أن الرئيس القبرصي سيحمل رسالة من الجانين الأميركي والإسرائيلي إلى طهران، لم يتم الكشف عن مضمونها حتى الآن.

ورداً على سؤال آخر حول إمكانية دخول جهات أخرى على خط الحرب، شدد على أن إيران تستطيع الدفاع عن نفسها، لكنه أشار إلى الموقف الباكستاني، الذي يوحي بإمكانية إنحدار الأمور والولوج إلى حرب دولية، معتبراً أن الواقع الحالي من الممكن أن يؤدي إلى صدام بين الصين وتايوان، كما أنه قد يؤدي إلى تصعيد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ولفت زاده إلى أن دخول الولايات المتحدة على خط المواجهات بشكل مباشر من الممكن أن يؤدي إلى حروب مدمرة، موضحاً أن واشنطن لن تتدخل في حال كان المشهد الميداني العام يصب في صالح تل أبيب، أما إذا وجدت أن الأمور لا تصب في صالحها فهي ستتدخل، مشيراً إلى أن الميدان هو من سيحدد ملامح المنطقة والمصالح الأميركية.