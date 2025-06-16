حاملة طائرات أميركية غادرت بحر الصين الجنوبي متجهةً غربًا نحو الشرق الأوسط

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أنّ "حاملة الطّائرات الأميركيّة "يو إس إس نيميتز- USS Nimitz" غادرت بحر الصين الجنوبي صباحًا متجهةً غربًا، وفقًا لبيانات موقع "مارين ترافيك- Marine Traffic" لتتبّع حركة السّفن، وذلك بعد إلغاء حفل استقبال كان مقرّرًا لها في ميناء وسط فيتنام".
وأشارت إلى أنّ "حاملة الطّائرات كانت تخطّط لزيارة مدينة دانانغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكن مصدرَين، أحدهما دبلوماسي، قالا إنّ حفل استقبال رسمي كان مقرّرًا في 20 حزيران الحالي تمّ إلغاؤه". وأوضح أحد المصدرَين، أنّ "السّفارة الأميركيّة في هانوي أبلغته بإلغاء الزّيارة بسبب متطلّب تشغيلي طارئ".
وقد أجرت حاملة الطّائرات "نيميتز" عمليّات أمنيّة بحريّة في بحر الصّين الجنوبي الأسبوع الماضي، "كجزء من الوجود الرّوتيني للبحريّة الأميركيّة في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ"، وفقًا لموقع قائد أسطول المحيط الهادئ الأميركي.
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