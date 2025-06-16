خارجية ايران: نتعرض لعدوان من جانب الكيان الصهيوني وبعد هذه الجريمة الكبرى بدأنا المواجهة وسنواصلها بقوة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية، اسماعيل بقائي، بأن إيران تتعرض لعدوان من جانب الكيان الصهيوني، يتم من خلاله استهداف أراضيها باستخدام أسلحة وتجهيزات أميركية.

وشدد على أن "الجريمة الكبرى والاعتداءات التي لا تُغفر" دفع إيران إلى بدء المواجهة، مضيفة: "سنواصلها بقوة".

وأوضح أن رد إيران على الكيان الصهيوني هو "دفاع مشروع وفق القوانين الدولية والمنطق الإنساني"، معتبرا أن "جرائم الكيان الصهيوني هي امتداد لأعماله الوحشية التي زعزعت استقرار المنطقة".

كما شدد على أن جميع الدول التي تدعم الكيان الصهيوني أو تبرر اعتداءاته تُعد "شريكة في هذه الجرائم"، مضيفا: "هذه الحرب ليست ضد إيران بل ضد الحضارة الإنسانية ككل".

واعتبر بقائي ان "طهران لا يمكن أن تتصور أن العدوان الإسرائيلي على أراضيها تم دون تنسيق مسبق مع الولايات المتحدة"، مطالبا واشنطن باتخاذ موقف واضح من هذا العدوان وإدانته، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي.