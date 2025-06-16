الجيش الإسرائيلي: دفاعاتنا الجوية تمكنت من اعتراض الصاروخ اليمني

اعن الجيش الإسرائيلي، أن "دفاعاتنا الجوية تمكنت من ​اعتراض الصاروخ​ اليمني". وكانت قد أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن "​صاروخ​ا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل ودوي صفارات الانذار جنوب البلاد".

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