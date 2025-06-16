شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة للنواب تقر موازنة المجلس وتشيد بالرقابة الدقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب، اجتماعاً، صباح اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، والنائب محمد أبوالعينين وكيل المجلس، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد مناع (الأمين العام للمجلس)، وأعضاء اللجنة العامة من رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية، والمستقلين.

في بداية الاجتماع وافقت اللجنة العامة على مشروع الموازنة التقديرية للمجلس عن العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، حيث أشاد أعضاء اللجنة العامة بجهود المجلس لانتظام الإنفاق المالي وإخضاعه للرقابة الدقيقة.

وخلال الاجتماع استعرض المستشار الدكتور رئيس المجلس نشاط المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي موجهاً الشكر والتقدير للسيدين وكيلي المجلس على جهودهما وأدائهما المتميز بالرقي والانضباط وسعة الصدر، كما وجه الشكر للمستشار الأمين العام على أداء مهامه الكبيرة والمتشعبة بكفاءة واقتدار التي انعكست على حسن إدارة وتنظيم دولاب العمل داخل المجلس بمختلف قطاعاته.

كما وجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على حضوره الدائم وتفاعله في الجلسات العامة للمجلس واجتماعات اللجان النوعية، وتبنيه للعديد من المواقف الداعمة لرؤية المجلس.

وأشاد المستشار الدكتور رئيس المجلس بأداء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب موجها الشكر لأحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، الإصلاح والتنمية، المؤتمر، الحرية، المصري الديمقراطي الاجتماعي، النور، التجمع، كما وجه التحية والتقدير لتنسيقية شباب الأحزاب، والمستقلين، والمعارضة، على مواقفهم الداعمة لأعمال المجلس خاصة في مشروعات القوانين وما تقدموا به من تعديلات كانت دائماً محل نظر وتدقيق من المجلس.

كما وجه رئيس المجلس الشكر والتقدير لرؤساء اللجان النوعية مشيراً أن أداء غالبية اللجان النوعية خلال هذا الفصل كان مشرفاً ويعكس الممارسة البرلمانية السليمة التي ساعدت المجلس على أداء رسالته النيابية على أكمل وجه.

