شكرا لقرائتكم خبر عن عضو دفاع الشيوخ: 30 يونيو كانت طوق النجاة الوحيد لوطن كادت تبتلعه الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب سامح الشيمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن ذكرى ثورة 30 يونيو تعود هذا العام ومصر تواجه محيطًا إقليميًا شديد الاضطراب، مما يعيد التذكير بقيمة تلك اللحظة التاريخية التي أنقذت الدولة من الفوضى والانهيار.

وأشار إلى أن ما جرى في 30 يونيو كان استعادة وطنية شاملة لمسار الدولة، وإعادة تثبيت لوظيفة المؤسسات، وصيانة للهوية الوطنية من جماعة الإخوان التي لم تؤمن بالدولة ولا بالمواطنة.

وشدد على أن ما قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي، حينما استجاب لإرادة الملايين ووقف في لحظة مفصلية لحماية الدولة، كان بمثابة نقطة التحول التي منعت سقوط مصر في السيناريوهات السوداء التي تحيط بها اليوم من كل اتجاه.

وأوضح أن الأوضاع الملتهبة في ليبيا، والنزاع الأهلي في السودان، والانفجار المستمر في قطاع غزة، كلها تؤكد أن قرار إنقاذ الدولة في 30 يونيو لم يكن خيارًا سياسيًا فقط، بل كان ضرورة أمن قومي بامتياز.

وأضاف أن ما يواجه مصر اليوم من تهديدات مركبة على حدودها الغربية والجنوبية والشرقية، يستدعي استحضار روح تلك الثورة، ويؤكد أن وعي الشعب المصري هو خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات الاختراق، سواء عبر الفوضى أو الحرب النفسية أو الشائعات المنظمة.

وأكد أن مصر في السنوات التي أعقبت الثورة خاضت معركة بناء شاملة، بدأتها بإعادة إصلاح الاقتصاد، وتثبيت مؤسسات الدولة، واستعادت فيها موقعها المحوري إقليميًا ودوليًا، مشيرا إلى أن ما تحقق ما بعد الثورة يعادل ما عجزت عنه دول في عقود.

وشدد على أن ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاة الوحيد الذي امتلكته الدولة قبل أن تبتلعها الفوضى، ولم تكن لحظة عابرة في تقويم الدولة، بل كانت فاصلة بين زمنين، زمن الوهم الذي لبس عباءة الدين، وزمن الدولة التي قررت أن تنهض بإرادة شعبها لا بوصاية جماعة.