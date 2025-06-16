شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يعلن 5 ضوابط مهمة لمناقشة مشروع الموازنة العامة وخطط التنمية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وضع مجموعة قواعد لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 25/26.

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة، إنه تم الاتفاق من هيئة المكتب على مجموعة من القواعد، لضمان تكافؤ الفرص بين النواب، مطالبا بضرورة التزام النواب بالمدة الزمنية المحددة اختصارًا للوقت، وجاءت أبرز القواعد على النحو التالي .

1. يتحدث كل من ممثلي الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان فى مدة لا تتجاوز 3 دقائق.

2. يخصص لكل نائب مدة لا تزيد على دقيقتان مع التأكيد على عدم طرح أي بيانات عاجلة.

3. ترتيب الحديث بأن يتحدث ممثل هيئة برلمانية ثم رئيس لجنة نوعية ثم اثنان من النواب بالآخرين.

4. من يتم النداء عليه من النواب لمنحه الكلمة ومن لا يتواجد فى القاعة لا تعطي له الكلمة، قائلا:" من يتم النداء على اسمه، واللى مش موجود مش هيتكلم تاني".

وأكد جبالى على أن يكون النقد نقد موضوعى دون التجاوز أو الإساءة لأي من المسؤولين أو أعضاء الحكومة وفى سياق الموضوع المطروح اللنقاش، ومن يخالف ذلك سوف يتم قطع الصوت عنه وسحب الكلمة منه.