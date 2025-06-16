شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة موازنة 2025/26 والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل،أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، والمقرر خلالها استكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

جدير بالذكر أن النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، تأتي في توقيت بالغ الدقة، في ظل استمرار التحديات والأزمات العالمية التي تلقي بظلالها على الاقتصادات كافة، ومن بينها الاقتصاد المصري، متابعا:" السنوات الخمس الأخيرة شهدت ظروفا استثنائية متلاحقة، بدءاً من تداعيات جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية – الأوكرانية، وأخيراً التصعيد في منطقة الشرق الأوسط والحرب في غزة، وما تبعها من اضطرابات في حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر، إلى جانب التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، لافتاً إلى أن كل هذه الأزمات تركت آثارا عميقة على الاقتصاد العالمي، ولم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عنها.

وأضاف الفقي، أنه رغم هذه العواصف، فإن سفينة الاقتصاد المصري تواصل الإبحار بثبات، في محيط يموج بالمخاطر، بفضل من الله، ثم صلابة الشعب المصري، وحكمة قيادته، وقوة جيشه وبسالة شرطته، الذين أتوجه إليهم جميعا بكل التحية والتقدير والاحترام، فهم الحراس الحقيقيون لهذا الوطن.