شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: مبادرة "مصر معاكم" تجسيد حي لوفاء الدولة لأبناء الشهداء والمصابين والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق مبادرة "مصر معاكم" للأبناء القصر من شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية، يعكس بوضوح النهج الإنساني والمسؤول الذي تتبناه الدولة المصرية في التعامل مع أبناء الشهداء والمصابين، والحرص الدائم على حفظ حقوقهم وتعويضهم بما يليق بتضحياتهم العظيمة، مؤكدا أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في مسار التكريم والدعم العملي والمستدام لهؤلاء الأبناء.

وأوضح "الجندي"، إن المبادرة تعتمد على استثمار المبالغ المخصصة لصالحهم بما يضمن تحقيق عوائد مالية مستقبلية توفر لهم حياة كريمة عند بلوغهم سن الرشد، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي وصندوق مصر السيادي وشركة مصر لتأمينات الحياة، وهو ما يعكس مدى احترافية وتخطيط الدولة طويل الأجل في إدارة هذا الملف الوطني.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إشراف الرئيس السيسي المباشر على تطورات أنشطة صندوق تكريم الشهداء والمصابين وتوجيهاته المستمرة بتطوير آليات عمله وتعزيز موارده، يؤكد أن هذه القضية تمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية، ويبرهن على حرص الدولة ألا تقتصر التكريمات على الاحتفاء الرمزي، بل تمتد لتشمل دعما فعليا وحماية اجتماعية واقتصادية حقيقية.

وأكد النائب حازم الجندي، على أن ضم فئات جديدة من الشهداء والمصابين، وعلى رأسهم المشاركون في العمليات الخاصة من القوات المسلحة والمجهود الحربي المدني خلال الحروب السابقة، هو رسالة قوية بأن الوطن لا ينسى أبناءه المخلصين، كما أن توجيه الرئيس لوزارة التعليم العالي بإقرار إعفاءات وتخفيضات من الرسوم الدراسية للمستفيدين من الصندوق خطوة إضافية تدعم تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية.



وشدد "الجندي"، على أن الشعب المصري يدرك تماما قيمة التضحيات التي قدمها هؤلاء الأبطال، وأن مبادرات كهذه تسهم في بناء مجتمع متماسك، يشعر فيه الجميع بأن تضحياتهم لا تذهب سدى، بل تظل محل تقدير دائم من الدولة والمجتمع على حد سواء.