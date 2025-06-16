شكرا لقرائتكم خبر عن 160 مليار جنيه دعم السلع التموينية.. و150 مليار للطاقة بموازنة 2025/26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش اليوم الاثنين مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الحكومة تعتزم استمرار التحول التدريجي إلى الدعم في موازنة العام المالي 2025/2026، الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا. كما تستهدف الحكومة إصلاح منظومة الدعم واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام موارد الدولة.

وأضاف التقرير أنه يتم تحديث بيانات المستفيدين من الدعم عن طريق تنقية البطاقات التموينية للوصول إلى مستحقي الدعم الحقيقيين. حيث تشير التقديرات لمنظومة دعم السلع التموينية إلى أن منظومة دعم الخبز تغطي نحو 70 مليون مستفيد، بينما منظومة دعم البطاقات التموينية تغطي نحو 60.8 مليون مستفيد. حيث تبلغ قيمة دعم السلع التموينية والخبز نحو 160 مليار جنيه، بالمقارنة بمبلغ 83 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021.

كما تبلغ مخصصات دعم المواد البترولية نحو 75 مليار جنيه، ويبلغ دعم الكهرباء نحو 75 مليار جنيه أخرى، وبالتالي فإن دعم الطاقة في الموازنة العامة سيبلغ نحو 150 مليار جنيه في عام 2025/2026.

وتعمل الموازنة على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بشكل ملحوظ.

وتبلغ تقديرات الاستخدامات في موازنة 2025/2026 نحو 6 تريليون و761 مليار و423 مليون جنيه، بنسبة 33.1% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة على ثلاث مكونات رئيسية، وهي:

المصروفات: وتبلغ 4 تريليون و573 مليار و962 مليون جنيه، بنسبة 22.4% من الناتج المحلي.

حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: وتبلغ 102 مليار و839 مليون جنيه، بنسبة 0.5% من الناتج المحلي.

سداد القروض المحلية والأجنبية: وتبلغ 2 تريليون و84 مليار و962 مليون جنيه، بنسبة 10.2% من الناتج المحلي.

أما تفاصيل المصروفات على مستوى الأبواب، فهي كالتالي:

الأجور وتعويضات العاملين: وتبلغ 679 مليار و11 مليون جنيه.

شراء السلع والخدمات: وتبلغ 217 مليار و570 مليون جنيه.

الفوائد: وتبلغ 2 تريليون و298 مليار و30 مليون جنيه.

الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: وتبلغ 742 مليار و554 مليون جنيه.

المصروفات الأخرى: وتبلغ 201 مليار و805 مليون جنيه.

شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): وتبلغ 434 مليار و894 مليون جنيه.

الموارد:

تبلغ إجمالي الموارد في مشروع الموازنة 2025/2026 نحو 6 تريليون و761 مليار و432 مليون جنيه، بنسبة 33.1% من الناتج المحلي، موزعة على الأبواب التالية:

الإيرادات: وتبلغ 3 تريليون و119 مليار و610 مليون جنيه، بنسبة 15.3% من الناتج المحلي الإجمالي، منها:

الضرائب: نحو 2 تريليون و654 مليار و710 مليون جنيه.

المنح: نحو 9 مليارات و486 مليون جنيه.

إيرادات أخرى: نحو 455 مليار و414 مليون جنيه.

الاقتراض: ويبلغ نحو 3 تريليون و575 مليار و590 مليون جنيه، بنسبة 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي.