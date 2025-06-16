شكرا لقرائتكم خبر عن فوزية عبد الستار.. رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية من 1990 إلى 1995 والان مع تفاصيل الخبر

امرأة تميزت بقوتها وإصرارها، تعلمت هذا من القانون، فهى أيضًا قانونية متميزة، وأول امرأة تعتلى منصب رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الدكتورة فوزية عبد الستار.

بدأت مسيرتها في البرلمان عام1987، تميزت بالهدوء والحكمة والتفقه في التشريعات الدستورية والقانونية، كانت أول برلمانية تعين رئيس للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس في الفترة من 1990 إلى 1995، ثم عُينت مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة وعضو مجلس الشورى 2000، وعضو لجنة السياسات بجامعة القاهرة.

حصلت الدكتورة فوزية عبد الستار على العديد من الجوائز والتكريمات منها جائزة جامعة القاهرة التقديرية عام 2001م، وجائزة الدولة التقديرية 2002، وكرمت من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية مارس عام 2019م. لها العديد من المؤلفات ما يقرب من 18 كتابا قانونيا.