شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "قوى النواب" تناقش تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين المؤقتين والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اجتماعين اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن حقوق العمال فى مستودع غاز كفر الدوار- وحدة الأمراء التابع لمحافظة البحيرة.

كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين المؤقتين بأجر اليومية بمحافظة أسوان.

وتعقد لجنة القوى العاملة اجتماعين غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أبانوب عزت عزيز، عمرو رشدى، أحمد جعفر، محمد عبدالرحمن راضى، جيهان البيومى، بشأن عدم صرف أساس المرتب عن أعوام 2014/2016 والفروق المالية عن أعوام 2014/2015 لعدد من المدرسين المحالين للمعاش بإدارات روض الفرج والساحل ومصر القديمة بمحافظة القاهرة، ومتابعة توصيات اللجنة في هذا الشأن.