قطر تجدد إدانة عدوان إسرائيل على إيران وتعتبره "خرقا للقانون الدولي"

القاهرة - كتب محمد نسيم - جددت دولة قطر، اليوم الأحد 15 يونيو 2025، إدانتها "الشديدة" للعدوان الإسرائيلي على إيران، مؤكدة أنه "خرق واضح لقواعد ومبادئ القانون الدولي".

جاء ذلك على لسان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن خلال اتصال هاتفي جمعه بنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، وفق بيان نشرته الخارجية القطرية على موقعها الإلكتروني.

وذكر البيان أن الاتصال شهد استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية.

وجدد وزير الخارجية القطري "الإدانة الشديدة والاستنكار البالغ" للهجوم الإسرائيلي على إيران.

وقال إن العدوان الإسرائيلي "انتهاك صارخ لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي"، حسب المصدر ذاته.

كما شدد على "ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية".

وأشار وفق البيان إلى "بذل قطر جهودا حثيثة مع شركائها للعودة إلى مسار الحوار بين كافة الأطراف لمعالجة القضايا العالقة وتوطيد الأمن والسلم في المنطقة والعالم".

وسبق أن أدانت قطر، الجمعة، العدوان الإسرائيلي على إيران، وأعربت في بيان لوزارة الخارجية عن "بالغ قلقها إزاء هذا التصعيد الخطير الذي يأتي في سياق نمط متكرر من السياسات العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلف حتى صباح الأحد نحو 13 قتيلا وأكثر من 300 مصاب، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.

والهجوم الإسرائيلي الحالي على إيران يعد الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا واضحا من "حرب الظل" التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.

المصدر : وكالات